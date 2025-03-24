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İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait binaya saldırı: Savunmaları 'pes' dedirtti

İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait binaya saldırı: Savunmaları 'pes' dedirtti

23:1424/03/2025, Pazartesi
IHA
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İsrail, saldırı sırasında binanın Kızılhaç Komitesi'ne bağlı olduğunu bilmediklerini savundu. (Foto: Arşiv)
İsrail, saldırı sırasında binanın Kızılhaç Komitesi'ne bağlı olduğunu bilmediklerini savundu. (Foto: Arşiv)

Gazze'de sağlık kuruluşlarını hedef almayı sürdüren İsrail, bu kez de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait binaya ateş açtı. İsrail güçlerinin şüphelileri tespit ettiği ve tehdit algıladıktan sonra binaya ateş açtığı savunulan açıklamada ateş açıldığı sırada binanın kime ait olduğunun bilinmediği aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait binaya ateş açtı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'deki Refah kentinde bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait binaya ateş açtı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin şüphelileri tespit ettiği ve tehdit algıladıktan sonra binaya ateş açtığı ifade edildi. Ateş açıldığı sırada binanın kime ait olduğunun bilinmediği aktarılan açıklamada, "Herhangi bir yaralanma rapor edilmedi, ancak bina hafif hasar gördü. Yapılan incelemenin ardından kimlik tespitinin yanlış olduğu ve binanın Kızılhaç'a ait olduğu ortaya çıktı" denildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ICRC saldırıyı şiddetle kınadı.



#İsrail
#Gazze
#Uluslararası Kızılhaç Komitesi

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