İsrail ve ABD dört koldan saldırıyor

Gazze’de ateşkesi bozarak soykırım işlemeye kaldığı yerden devam eden işgalci İsrail ordusu, 18 Mart’tan beri Gazze’de sürdürdüğü vahşi bombardımanlarının yanı sıra Lübnan’ın güneyinde de Hizbullah bahanesiyle saldırılarını yeniden başlattı. Gazze’de, pazar günü şafak vaktinden itibaren güneydeki Han Yunus ve Refah bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelere yoğun hava ve top ateşi saldırıları düzenleyen işgal ordusu, 41 sivili öldürürken 61’den fazla sivili yaralı. Eş zamanlı olarak önceki gün Lübnan’dan sınırdaki Yahudi yerleşimi El-Mutille kasabasına kim tarafından fırlatıldığı iki füzenin ardından yeniden saldırılara başlayan İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki birçok köyü hedef aldı. İsrail’in en büyük destekçisi konumundaki ABD ise Yemen’deki İran destekli Husi militanların, Kızıldeniz’deki uluslararası ticareti tehdit ettiği gerekçesiyle ülkedeki çeşitli noktalara yaklaşık bir haftadır saldırılarını sürdürüyor. ABD savaş uçakları, dün de Yemen’in batısındaki liman kenti Hudeyde’yi vurdu.

GAZZE’DE İKİ BÖLGEDE KARA İLERLEYİŞİ

Dün şafak vaktinden itibaren Gazze’nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerine yönelik bombardımanlarını yoğunlaştıran işgalci İsrail ordusu, Refah’ta yer alan Tel el-Sultan mahallesinin boşaltılması için tahliye emri verdi. Tel el-Sultan Mahallesi’ndeki yüzlerce aileyi kuşatma altına alan işgal ordusu, bölgeye sık sık top ateşi saldırıları düzenliyor. Bu saldırılarda en az 3 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilirken, Refah’taki El-Nasr Mahallesi’nde de bir evin savaş uçakları tarafından vurulması sonucunda 8 sivil daha yaşamını yitirdi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, dün “Küçültülmüş Güvenlik Kabinesi”ni toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki kara harekatının yoğunlaştırılması emrini verdi. İsrail ordusu da ilerleyiş için seçtiği Refah ve Tel el-Sultan bölgelerinde bulunan sivillerin bölgeyi tahliye etmesi için ilanlar yayınladı. Bunun üzerine Tel el-Sultan ve Refah'ta bulunan binlerce Filistinli yanlarına alabildikleri eşyalarla yayan halde Han Yunus'a doğru yola çıktı.

SURİYE VE LÜBNAN’DA YÜZLERCE NOKTA VURULDU

Gazze’de katliamlarını hiçbir şekilde hesap verme endişesi duymadan sürdüren işgalci İsrail ordusu, Suriye ve Lübnan’daki saldırı ve ihlallerini de sürdürüyor. Medya kaynaklarına göre, İsrail’e bağlı kuvvetler son 48 saatte Gazze'nin yanı sıra Suriye ve Lübnan'da en az 200 hedefe saldırı gerçekleştirdi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın, İsrail ordusuna dayandırdığı haberinde, son 2 günde Gazze, Suriye ve Lübnan'da 200'den fazla hedefe saldırı düzenlendiği belirtildi. Haberde, ordunun hangi bölgelere ne kadar saldırı yaptığına ilişkin detay paylaşılmadı. İsrail 26 Kasım 2024’te Lübnan ile ateşkes anlaşması imzalamasına rağmen Lübnan içindeki hedefleri vurmaya devam ediyor. Önceki gün İsrail işgali altındaki topraklara yönelik düzenlenen iki füze saldırısının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Hizbullah, defalarca sorumluluğunu reddetmesine rağmen işgal ordusuna bağlı kuvvetler dün da Hizbullah’a ait noktaları ve sivil yerleşim yerlerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

İSRAİL’İ KORUMAK İÇİN YEMEN’E SALDIRI

Yemen’de ise ABD ordusuna ait savaş uçaklarının “Uluslararası deniz ticaretini korumak” bahanesiyle düzenlediği saldırılar sürüyor. Dün, Gazze’deki katliamlara karşı Yemen’den İsrail’e balistik füzeler fırlatılmasının ardından ABD ordusuna ait savaş uçakları harekete geçerek Yemen’in liman kenti Hudeyde, Husilerin merkezi Saada, Marib ve El Cevf vilayetlerinde çeşitli noktalara bombardımanlar düzenledi. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'in birçok bölgesinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından hava kuvvetleri, Yemen'den fırlatılan bir füzeyi İsrail topraklarına girmeden önce engelledi" denildi. Yedioth Ahronoth gazetesi ise başkent Tel Aviv'deki David Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda iniş ve kalkışların durdurulduğunu, hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından iniş yapmaya çalışan uçakların uçuşlarına devam etmek zorunda kaldığını bildirdi.







