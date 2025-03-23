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İsrail bombardımanından kaçan Gazzeliler İslam Üniversitesi'ne sığındı

İsrail bombardımanından kaçan Gazzeliler İslam Üniversitesi'ne sığındı

11:1823/03/2025, Pazar
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Gazze'deki İslam Üniversitesi
Gazze'deki İslam Üniversitesi

İsrail, Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ediyor. Bombardımanlardan kaçarak hayatta kalmaya çalışan siviller İslam Üniversitesi'nin binaları ve kampüsüne sığındı. Onlarca aile enkaza dönen okul kampüsünde su ve gıda erişimi olmadan hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine saldırdı. İftar vaktinden dakikalar önce düzenlenen hava saldırısı yapıldı. Filistinli kaynaklar, saldırıda çok sayıda evin yıkıldığını bildirirken, İsrail ordusunun bölgeyi hedef almadan Filistinlilere bölgeyi boşaltmalarını emrettiğini açıkladı.

Enkaza dönen üniversiteye sığındılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze kentinde bulunan İslam Üniversitesi'nin binaları ve kampüsü, kuzeyden göç ederek gelen aileler için barınma merkezi haline geldi. Bölgede devam eden abluka ve yakıt krizi nedeniyle Filistinli aileler, Su, gıda ve temel hizmetlere erişimde yaşanan ciddi sıkıntılar yaşıyor.


#Gazze
#İslam Üniversitesi
#Filistin
#İsrail

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