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İsrail yerine Suudi Arabistan'a düştü

İsrail yerine Suudi Arabistan'a düştü

08:3223/03/2025, Pazar
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından İsrail’e yönelik fırlatılan balistik füze, Suudi Arabistan sınırları içine düştü.

Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik saldırıları devam ediyor. Husiler, bugün de İsrail’i füzelerle hedef aldı.


Suudi Arabistan topraklarına düştü


Husilerin İsrail’e ateşlediği bir balistik füze Suudi Arabistan topraklarına düştü.



Soykırımcı İsrail ordusu, füzenin tespit edildiğini ancak herhangi bir tehdit oluşturmadığı için sirenlerin devreye girmediğini bildirdi.




#Suudi Arabistan
#İsrail
#yemen

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