İsrail yerine Suudi Arabistan'a düştü

Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik saldırıları devam ediyor. Husiler, bugün de İsrail’i füzelerle hedef aldı.

Soykırımcı İsrail ordusu, füzenin tespit edildiğini ancak herhangi bir tehdit oluşturmadığı için sirenlerin devreye girmediğini bildirdi.