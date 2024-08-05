|
Dünya

İsrail'e saldırıya hazırlanan İran'dan kritik Rusya teması

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin intikamını almak için İsrail'e saldırı düzenleyeceğini dillendiren İran, Rusya ile kritik bir temas gerçekleştirdi. İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi. Pezeşkiyan, Rusya'nın zor zamanlarda İran'ı destekleyen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, Rusya'yı İran için “stratejik ortak” olarak nitelendirdi.

23:44 - 5/08/2024 Pazartesi
IHA
Sergey Şoygu - Mesud Pezeşkiyan
Sergey Şoygu - Mesud Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

"Rusya, İran için stratejik ortak"

İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi. Pezeşkiyan, görüşmede yaptığı açıklamada, Rusya'nın zor zamanlarda İran'ı destekleyen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, Rusya'yı İran için “stratejik ortak” olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın dış politika öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.

Bölgesel ve uluslararası meselelerde Tahran-Moskova iş birliğine de değinen Pezeşkiyan, çok kutuplu bir dünya konusundaki iş birliğinin küresel barış ve güvenliğin desteklenmesine yol açacağını söyledi.

"İsrail işlediği suçların karşılığını mutlaka alacak"

Pezeşkiyan, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair açık bir örnekler olduğunu vurguladı.

İran'ın hiçbir zaman bölgede gerilimi tırmandırma ve savaşı yayma peşinde olmadığını aktaran Pezeşkiyan, İsrail rejiminin işlediği suçların karşılığını mutlaka alacağını söyledi.

Şoygu ise, İran'ın Rusya'nın bölgedeki kilit ve stratejik müttefiklerinden biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmekte olduğunu söyledi.



#Mesud Pezeşkiyan
#Sergey Şoygu
#İran
#İsrail
#Saldırı
18 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk evim kampanyası detayları: 1.20 düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olunacak! Başvuru tarihi şartları belli oldu mu?