İsrail'in çadır kente yönelik saldırısı tüm dünyayı ayağa kaldırdı: Yaptırım uygulamak için daha ne kadar katliam olması gerekiyor

İsrail'in, Refah'taki çadır kente düzenlediği katliam saldırısı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Başta İsrail milletvekili Ofer Cassif olmak üzere pek çok ülkenin ve birliğin vekillerinden İsrail'i kınayan açıklamalar geldi.









'REFAH'TA KATLİAM! GAZZE'NİN SOYKIRIM SUÇLULARI MAHKEMEYE'





İsrail milletvekili Cassif, X hesabından yaptığı açıklamada, "Refah'ta katliam. Gazze'nin soykırım suçluları mahkemeye." ifadelerini kullandı.





İSRAİLLİ MİLLETVEKİLİ BİLE KATLİAMA SESSİZ KALAMADI





Cassif, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın 20 Mayıs'ta, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusuna atıfta bulunarak, sorumluların yargılanmasını talep etti.









'İSRAİL'E YAPTIRIM UYGULAMANIZ İÇİN DAHA NE KADAR KATLİAM OLMASI GEREKİYOR?'





Avrupa Parlamentosu Fransız Milletvekili Manon Aubry'de katliama tepki gösterenlerin arasında yer aldı. Aubry, "İsrail'in Refah'ta bilerek hedef aldığı insani yardım kampındaki görüntüler dayanılmaz. İsrail'e yaptırım uygulamamız için daha ne kadar katliam olması gerekiyor?





İsrail'e silah satışı yasaklanmalı, ortaklık anlaşması askıya alınmalı ve Filistin Devleti tanınmalıdır." dedi.,





'FRANSA SUÇ ORTAKLIĞI İLE KENDİNİ REZİL EDİYOR'





Fransız milletvekili Carlos Martens Bilongo ise resmi hesabından yaptığı paylaşımda Refah'taki görüntüler sonrası Netanyahu ve bakanlarının cezalandırılması gerektiğini söyleyerek, "Refah’taki bombalı saldırıdan gelen görüntüler korkunç. Bu durum, savaş suçlusu Netanyahu ve Bakanları cezalandırılmadığı için yaşanıyor en başta Paris’te gösterişli şekilde karşılanan Dışişleri Bakanı. Fransa, suç ortaklığı ile kendini rezil ediyor." diyerek katliam ve katliama sessiz kalan Fransız hükümetine tepki gösterdi.









Bir başka Fransız milletvekili Mathilde Panot ise katliam sonrası yaptığı paylaşımda "Soykırım, soykırım, soykırım!" diyerek saldırıyı kınadı.











