İsrail'in eli kanlı hükümeti kaynıyor: Katil Bakan Gallant'tan 'Netanyahu soruşturulsun' çıkışı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 Ekim'deki saldırılar ve sonrasında yaşanan ihmaller nedeniyle kendisi, Başbakan Binyamin Netanyahu, üst düzey askeri yetkililer dahil karar verici konumundaki herkesin soruşturulması gerektiğini belirtti.

Gallant, İsrail ordusundaki öğrencilerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kendisi dahil herkesin incelenmesi gerektiğini savundu

7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere ilişkin bir kamu soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yapan Gallant, bu komisyonun karar verici konumundaki herkesi incelemesi gerektiğini söyledi.

Gallant, "Bu komisyon Savunma Bakanı olarak beni, Başbakanı (Netanyahu), İsrail Genelkurmay Başkanı'nı (Herzi Halevi), iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü (Ronen Bar), orduyu ve hükümete bağlı ulusal organları incelemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'Netanyahu ile arasındaki gerginliğin göstergesi'

Netanyahu ile arasının bozuk olduğu ve İsrail Başbakanı'nın kendisini görevden almayı düşündüğü yönündeki haberler gündemdeki yerini korurken, Gallant'ın bu çıkışı ikili arasındaki gerginliğin bir göstergesi olarak yorumlandı.







