İsrail'in Filistin'i hiçe sayan skandal kararı sonrası ABD'den kaçamak sözler

Gazze’de binlerce insanı öldüren, neredeyse her gün yeni bir katliam yapan, 2 milyondan fazla insanı zorla göç ettiren ve büyük bir insani krize neden olan İsrail, Batı Şeria’da da boş durmuyor. Yeni atılan adımlar Batı Şeria’nın resmen işgaline yol açabilir.