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İsrail'in Filistin'i hiçe sayan skandal kararı sonrası ABD'den kaçamak sözler

Terör devleti İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edildi. Skandal önergeye ilişkin Siyonist katillerin eli kanlı ortağı ABD'den de ilk açıklama geldi. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, söz konusu önergeye ilişkin açıklamada bulunarak, "Bizim tutumumuz iki devletli çözümden yana." ifadeleriyle kaçamak cevap verdi.

19:38 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Linda Thomas Greenfield
Linda Thomas Greenfield

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesinin ardından, "Bizim tutumumuz iki devletli çözümden yana." dedi.

Greenfield, BM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de saldırılar sonlandıktan sonraki planlar hakkında Greenfield, bu konuda bazı görüşmelerin yapıldığını ancak detayları paylaşamayacağını söyledi.

Greenfield, "Bugün insani duruma odaklanmak zorundayız." diyerek, daha sonraki süreçleri ele almak için zaman olduğuna işaret etti.

Skandal karara ABD'den kaçamak cevap

İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesine ilişkin Greenfield, birebir bu konu hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Bizim tutumuz iki devletli çözümden yana." dedi.

Greenfield, İsrail ve Filistinlilerin yan yana yaşamasının sağlanamaması halinde barışın inşa edilemeyeceğini dile getirdi.

İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.



#ABD
#Filistin
#Filistin Devleti
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#İsrail Meclisi
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