İsrail'in Gazze açıklaması Fransa'yı da endişelendirdi: İnsani ara derhal sağlanmalı

Gazze’deki ölüm ve yıkımın boyutu daha önce görülmemiş boyutlara ulaştı ama dünya devletleri kör ve sağır rolü oynamaya devam diyor. Yerinden edilme ve güvenli bölge olarak gösterilen yerlere süren bombalamalar nedeniyle insani yardım sistemi çöküşün eşiğine geldi. Tek taraflı savaşın daha geniş bir bölgeye yayılma riski büyüyor. ABD’yi arkasına alan israil, Lübnan’ı da vuruyor. Kızıldeniz’den geçen israile ait gemileri vurarak batının ticaretine darbe vuran Yemenli Husiler ABD’nin en büyük korkusu.