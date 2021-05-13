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Dünya İsrailin Gazze bombardımanına canlı yayında tanık olan TRT muhabiri Berhum O an öleceğimi düşündüm ve kelime-i şehadet getirmeye başladım
ORTADOĞU

İsrail'in Gazze bombardımanına canlı yayında tanık olan TRT muhabiri Berhum: O an öleceğimi düşündüm ve kelime-i şehadet getirmeye başladım

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden canlı yayında gelişmeleri aktarırken, bulunduğu yerin yakınlarına İsrail tarafından saldırı düzenlenen TRT Arapça muhabiri Sami Berhum, "Patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savruldum. Vücudumun her yerinde çizikler ve morluklar oluştu. O an öleceğimi düşündüm ve kelime-i şehadet getirmeye başladım" dedi.

Haber Merkezi AA
İsrailin Gazze bombardımanına canlı yayında tanık olan TRT muhabiri o anlatı anlattı
TRT Arapça muhabiri işgalci İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalandı.

Gazze Şeridi'nden son gelişmeleri canlı yayında aktardığı sırada bulunduğu yerin yakınlarına roket düşen Berhum, yaşadıklarını paylaştı.

Berhum, gece saatlerinde gelişmeleri izleyicilere canlı yayında aktarırken bombardımana yakalandıklarını söyledi.

TRT Arapça muhabiri, Gazze'de tanıklık ettiği saldırıyı şu sözlerle anlattı:

  • "Gece 01.00 sularında bağlandığım haber bülteninde gelişmeleri aktardığım bir sırada İsrail savaş uçakları bizden sadece onlarca metre ötedeki hükümete ait kurumları hedef almaya başladı. Patlamanın şiddetiyle metrelerce uzağa savruldum. Yere düştüm ve bir duvarı siper aldım."

TRT Arapça muhabiri işgalci İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalandı
OYNAT 00:54
TRT Arapça muhabiri işgalci İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalandı
Gazze Şeridi'nden son gelişmeleri aktaran TRT Arabi muhabiri Sami Berhum, İsrail'in saldırısına canlı yayında yakalanarak büyük panik yaşadı.

Berhum, saldırı nedeniyle pek çok defa kelime-i şehadet ve tekbir getirirken, TRT spikeri ise canlı yayında Berhum'un bulunduğu yerin yakınlarına saldırı olduğunu söyledi.

İşgalci İsrail'in aralıksız süren saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a ulaştı.

"O an öleceğimi düşündüm"

Berhum, "Vücudumun her yerinde çizikler ve morluklar oluştu. O an öleceğimi düşündüm ve kelime-i şehadet getirmeye başladım" dedi.

Daha sonra hastaneye gittiğini ve tedavi gördüğünü belirten Berhum, "Sağlık durumum şu an iyi. Doktorlar fiziksel ve ruhsal olarak birkaç gün istirahat etmemi önerdi. Ancak vatani ve mesleki sorumluluğum gereği ilerleyen saatlerde şartlar ne olursa olsun görevimi yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

TRT Arapça'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, canlı yayın esnasında Berhum ve ekibinin bulunduğu noktaya bombardıman düzenlendiği görülüyor.

Berhum, saldırı nedeniyle pek çok defa kelime-i şehadet ve tekbir getirirken, TRT spikeri ise canlı yayında Gazze'deki ekibin bulunduğu yerin yakınlarına saldırı olduğunu aktarıyor.

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