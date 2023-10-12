İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölü sayısı bin 417'ye yükseldi

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından bölgede Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki karşılıklı çatışmalar devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu. İşte dakika dakika tüm yaşananlar...