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Dünya

İsrail'in Gazze'deki katliamı sürüyor: Can kaybı 20 bin 258'e yükseldi

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen İsrail'in soykırım saldırıları nedeniyle can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 258'e yükseldiğini duyurdu.

19:00 - 23/12/2023 Saturday
IHA
Gazze'de can kaybı her geçen gün yükseliyor.
Gazze'de can kaybı her geçen gün yükseliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 258'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. Bölgenin kuzeyinde ve güneyinde süren yoğun bombardıman nedeniyle çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail ordusu dünyanın gözü önünde insanlık suçu işliyor.

Gazze'de can kaybı yükseliyor

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından can kaybına yönelik yapılan son açıklamada, İsrail tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılar nedeniyle toplam 201 kişinin yaşamını yitirdiği, 368 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısının 20 bin 258'e, yaralı sayısının ise 53 bin 688'e yükseldiği duyuruldu.



#Gazze
#İsrail
#Saldırı
#Can Kayıpları
9 minutes ago
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