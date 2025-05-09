İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri bebek 14 kişi katledildi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Şehitler Camisi çevresinde Hamdan ailesine ait evi hedef aldı.

İsrail saldırısında Reşad Ebu Hayye, eşi Safa ve bebekleri Amr hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir daireyi hedef alması sonucu bir kişi öldü, yaralananlar oldu.

İsrail hücum botlarının Gazze'nin kuzeyinde balıkçı teknesini hedef alması sonucu Filistinli bir balıkçı öldü, biri de yaralandı.

Kentin Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'un doğusundaki Mürteca Kavşağı yakınında İsrail ordusuna ait İHA'nın bir grup Filistinliyi hedef alması sebebiyle Mecdi Ata Fadl Selim el-Ağa (60), Bera Mecdi el-Ağa (19) ve Hamza Münir Hamdi el-Ağa (24) yaşamını yitirdi.

Öte yandan, İsrail ordusu Refah kentinde çok sayıda binayı havaya uçurdu.

İsrail saldırılarında yaralananlar hayatını kaybediyor

İsrail saldırıları ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle gıda, insani ve tıbbi yardımın ulaştırılamadığı Gazze'de yaralananlar yaşamını yitiriyor.

İsrail ordusunun Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan Emel Hüseyin en-Neccar (45) ile Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta evini hedef aldığı Ahmed es-Seyyid Selut, daha önce aldıkları yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ndeki Kerame Okulu'na düzenlediği saldırıda yaralanan Ziya Cihad İbrahim de daha önce aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kentinde dün düzenlediği saldırıda yaralanan Zekeriya Bilal Hasira aldığı yaralar sebebiyle öldü.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun iki gün önce bombaladığı evin enkazından 3 aylık Muhammed Hişam Subhi Şihab isimli bebeğin naaşını çıkardı.







