İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 48 gazeteci hayatını kaybetti

İşgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı artıyor.
Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, El Aksa Radyosu'nda çalışan Yahya Ebu Menia'nın saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi. Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'deki kabus insani bir krizden çok daha fazlasıdır." ifadesini kullanarak, Gazze'de yaşananların insanlık krizi olduğunu vurguladı. İsrail'in saldırılarında "her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü" belirten Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.
Gazze Şeridi'nde yaşayan halkın yüzde 70'inin İsrail saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.
Bebek katili İsrail'e bağlı terörist güçler abluka altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardımanlarını sürdürürken karadan da topçu atışlarıyla saldırıyor. İnsanlık dışı saldırılar 31'inci gününde de devam ediyor. 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Kentte iletişim ve internet hizmeti tamamen çökerken 2 milyon kişiden haber alınamadığı duyuruldu. İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son olarak 10 bini geçti. İsrail Genelkurmay Başkanı katil Herzi Halevi ise Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. İşte bölgede anbean yaşanan gelişmeler...
Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.