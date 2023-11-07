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Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 48 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 48 gazetecinin katledildiğini duyurdu.

12:36 - 7/11/2023 Salı
AA
İşgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı artıyor.

İşgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı artıyor.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, El Aksa Radyosu'nda çalışan Yahya Ebu Menia'nın saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilenen açıklamada,
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 48 gazetecinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
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Bebek katili İsrail'e bağlı terörist güçler abluka altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardımanlarını sürdürürken karadan da topçu atışlarıyla saldırıyor. İnsanlık dışı saldırılar 31'inci gününde de devam ediyor. 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Kentte iletişim ve internet hizmeti tamamen çökerken 2 milyon kişiden haber alınamadığı duyuruldu. İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son olarak 10 bini geçti. İsrail Genelkurmay Başkanı katil Herzi Halevi ise Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. İşte bölgede anbean yaşanan gelişmeler...

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Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.

#Gazze
#İsrail
#Yahya Ebu Menia
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