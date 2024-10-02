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İsrail'in Han Yunus'ta bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananlar oldu

İsrail'in Han Yunus'ta bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananlar oldu

07:222/10/2024, Çarşamba
AA
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İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Katil İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistinli gazeteci Ahmed ez-Zerd'in ailesine dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri Han Yunus'un güneydoğusunda 2 katlı bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında gazeteci Zerd'in ağabeyi, amcası ve amca çocuklarının da bulunduğu çok sayıda aile üyesi hayatını kaybetti, Zerd ile annesi ve kardeşi de ağır yaralandı.

İsrail güçlerinin olay yerine yaklaşan herkese ateş etmesi nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışma başlatılamıyor.

WAFA muhabiri, yıkılan evin enkazı altında kalan yaralıların kurtarılması için çağrı yaptığını ama kimsenin yaklaşamadığını ifade etti.


#Han Yunus
#İsrail
#Gazze

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