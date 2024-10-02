İsrail'in Han Yunus'ta bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananlar oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını yönetime karşı kışkırtarak, “Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor” iddiasında bulundu ve “Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur” tehdidinde bulundu. Netanyahu ayrıca, ''“İran nihayet özgür olduğunda, ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek, her şey farklı olacak'' dedi.