İsrail'in ikinci siber saldırısında 'Japonya menşeli' detayı: Dünyanın dört bir yanında şubesi var

Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi.
İlk belirlemelere göre telsiz patlamalarında 9 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, cihazların patlaması sonucu onlarca kişinin yaralandığını söyledi.
Terör devleti İsrail, dün de Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarını patlatmış, 10'dan fazla kişi ölürken yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı.
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Hizbullah üyelerinin sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarında ICOM marka telsiz cihazlarını kullandığı da görülüyordu.
Ülkemizde de satılıyor
Aynı firmaya ait model model telsiz cihazlar, ülkemizde de çeşitli internet siteleri aracılığıyla alıcı bulabiliyor.
Cenaze töreni yapılan alanın üzerinde İsrail İHA'sı gözlem yaptı
Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.
NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.