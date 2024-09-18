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Dünya

İsrail'in ikinci siber saldırısında 'Japonya menşeli' detayı: Dünyanın dört bir yanında şubesi var

Terör devleti İsrail, dün Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarını patlatmış yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı. Soykırımcılar bugün de Lübnan genelindeki telsizlere siber saldırı düzenledi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflara göre; İsrail’in bugün patlattığı telsizler, merkezi Japonya’nın Osaka şehrinde olan ICOM şirketi tarafından üretiliyor. Şirketin dünyanın dört bir yanında tesisleri bulunuyor, firmaya ait ürünler ülkemizde de e-ticaret sitelerinden temin edilebiliyor.

Hüseyin Berk
18:55 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:09 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrail'in siber saldırısında patlayan Japon menşeli ICOM marka telsizler.
İsrail'in siber saldırısında patlayan Japon menşeli ICOM marka telsizler.

Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre telsiz patlamalarında 9 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, cihazların patlaması sonucu onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

Terör devleti İsrail, dün de Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarını patlatmış, 10'dan fazla kişi ölürken yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail'in ikinci siber saldırısında 'Japonya menşeli' detayı

Sosyal medyada, bugünkü saldırısı sonrası yayınlanan fotoğraflarda patladığı görülen
telsizlerin merkezi Japonya’nın Osaka şehrinde olan ICOM şirketi tarafından üretildiği ortaya çıktı.
Şirketin dünyanın dört bir yanında tesisleri bulunuyor.

Hizbullah üyelerinin sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarında ICOM marka telsiz cihazlarını kullandığı da görülüyordu.

Hizbullah üyesine ait Temmuz 2022'de çekilen bir fotoğrafta görünen ICOM marka telsiz.

Ülkemizde de satılıyor

Aynı firmaya ait model model telsiz cihazlar, ülkemizde de çeşitli internet siteleri aracılığıyla alıcı bulabiliyor.


Cenaze töreni yapılan alanın üzerinde İsrail İHA'sı gözlem yaptı

Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.

NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.




#Lübnan
#İsrail
#Japonya
#Telsiz
#Patlama
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