İsrail'in katliamlarına 'istihbarat' desteği: İngiltere'den Gazze üzerinde 50 gözlem uçuşu

İngiltere'nin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan Tel Aviv yönetimine istihbarat sağlamak için bölgede 50 gözlem uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz Declassified UK'in haberinde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) güneyindeki İngiltere'nin Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan İngiliz uçaklarının, İsrail'e istihbarat sağlamak için aralık ayının başından itibaren günde ortalama 1 sefer olmak üzere Gazze üzerinde 50 gözlem uçuş yaptığı kaydedildi.

Haberde, İngiliz ordusunun İsrail ile hangi istihbaratı paylaştığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktığı, ancak uçuş takip kayıtlarının analizi sonucu Gazze üzerindeki uçuşlarda, istihbarat, gözetleme ve hedef tespit uçağı olarak bilinen "Shadow R1" türü uçağın kullanıldığının belirlendiği belirtildi.

Gazze üzerindeki uçuşların ilk olarak 3 Aralık'ta başladığı ve 3 Ocak'ta ise aynı günde 3 uçuş gerçekleştirildiği aktarılırken, bu uçuşların yaklaşık 6 saat sürdüğü kaydedildi.

ABD ve İngiliz uçakları Rum tarafından kalktı

İngiltere Savunma Bakanlığından 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, Gazze'deki esirlerin kurtarılmasına destek olmak amacıyla İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapılacağı bildirilmişti.

Öte yandan, Declassified'ın 26 Kasım tarihli haberinde, Rum tarafından kalkan ABD ve İngiliz askeri uçaklarının İsrail'e yardım ettiği ve 13 ila 26 Ekim arasında Akrotiri-Tel Aviv arasında aralarında C-17A nakliye uçağı da dahil 33 askeri uçuş yapıldığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 25 bin sivil katledildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.







