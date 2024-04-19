İsrail'in 'misilleme' saldırısı sonrası İran'dan peş peşe açıklamalar: Büyük bir hasar meydana gelmedi

Gazze'de 30 binden fazla masumu katleden soykırımcı İsrail işlediği savaş suçlarını unutturmak için İran ile oluşturduğu suni gerilimi sürdürüyor.
İsrail, sabaha karşı İran’a misilleme gerçekleşti. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre İran’ın İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama sesleri duyuldu. Bu gelişmelerin ardından İran Devlet Televizyonu ülke genelinde tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.
İsrail'in saldırısının ardından İran'dan gelen açıklamalara göre hava sahası uçuşlara kapatılırken, hava savunma sistemleri de aktif edildi.
Hasar yok
İran medyası IRNA, İsfahan kenti yakınlarında duyulan patlamaların ardından "büyük bir hasar meydana gelmediğini" bildirdi.
Ajans, "Raporlar, herhangi bir hava tehdidinin etkisiyle büyük bir hasar veya büyük patlamalar olmadığını gösteriyor" diye yazdı.
İsrail ordusu yorum yapmaktan kaçındı
Katil İsrail ordusu, İran'ın İsfahan eyaleti yakınlarında yaşanan patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Sözcülük, halka yapılan güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığını aktardı.
Tebriz'de hiçbir patlama gerçekleşmedi
Tasnim News, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de iddia edilenin aksine hiçbir patlama gerçekleşmediğini yazdı.
Füze saldırısı olmadı
İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı saldırının İHA'larla gerçekleştirildiği belirtildi. İranlı yetkililer, "İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti." ifadelerini kullandı.