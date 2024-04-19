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Dünya

İsrail'in 'misilleme' saldırısı sonrası İran'dan peş peşe açıklamalar: Büyük bir hasar meydana gelmedi

Gazze'deki katliamı unutturmak isteyen terör devleti İsrail'in İran'a karşı bu sabah gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran'dan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. İran, hava sahasını kapatma kararı aldı ve hava savunma sistemlerini devreye soktu. Gelen açıklamalarda ciddi bir hasarın meydana gelmediği ve saldırıların füzelerle gerçekleşmediği belirtildi.

Lokman Özdemir
07:40 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 08:48 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
İsrail ve İran arasında gerilim sürüyor
İsrail ve İran arasında gerilim sürüyor

Gazze'de 30 binden fazla masumu katleden soykırımcı İsrail işlediği savaş suçlarını unutturmak için İran ile oluşturduğu suni gerilimi sürdürüyor.


İsrail, sabaha karşı İran’a misilleme gerçekleşti. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre İran’ın İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama sesleri duyuldu. Bu gelişmelerin ardından İran Devlet Televizyonu ülke genelinde tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.


İsrail'in saldırısının ardından İran'dan gelen açıklamalara göre hava sahası uçuşlara kapatılırken, hava savunma sistemleri de aktif edildi.


Hasar yok


İran medyası IRNA, İsfahan kenti yakınlarında duyulan patlamaların ardından "büyük bir hasar meydana gelmediğini" bildirdi.


İsfahan'daki 8. Ana Jet Üssü'nde yaşanan olayla ilgili Ordudan yapılan açıklamada,
“İsfahan'da duyulan patlama seslerinin hepsi hava savunma sistemine ait olup şehirde hiçbir patlama ve hasar olayı yaşanmamıştır.”
ifadelerine yer verildi.

Ajans, "Raporlar, herhangi bir hava tehdidinin etkisiyle büyük bir hasar veya büyük patlamalar olmadığını gösteriyor" diye yazdı.


İsrail ordusu yorum yapmaktan kaçındı


Katil İsrail ordusu, İran'ın İsfahan eyaleti yakınlarında yaşanan patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.


İsrail ordu sözcülüğü, İran'daki patlamalara ilişkin soru üzerine,
"henüz bu konuda yorum yapmadıkları"
yanıtını verdi.

Sözcülük, halka yapılan güvenlik talimatlarında henüz değişiklik yapılmadığını aktardı.





Tebriz'de hiçbir patlama gerçekleşmedi


Tasnim News, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de iddia edilenin aksine hiçbir patlama gerçekleşmediğini yazdı.


Füze saldırısı olmadı


İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı saldırının İHA'larla gerçekleştirildiği belirtildi. İranlı yetkililer, "İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti." ifadelerini kullandı.




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