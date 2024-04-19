İsrail'in 'misilleme' saldırısı sonrası İran'dan peş peşe açıklamalar: Büyük bir hasar meydana gelmedi

Terör devleti İsrail'in neden olduğu Orta Doğu krizinde yeni gelişmeyi Katar medyası duyurdu. İran ile sıcak çatışma içinde olan ve bölgede yeni bir savaşı başlatması an meselesi olarak görülen İsrail'in ABD ile bir anlaşma sağladığı iddiası dünya gündemine oturdu. ABD'nin İran'a saldırılmaması güvencesiyle İsrail'in Refah saldırısına onay verdiği ileri sürüldü.