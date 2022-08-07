Dünya İsrailin saldırdığı Gazze Şeridinde ölü sayısı 32ye yükseldi
ORTADOĞU

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 32'ye yükseldi

İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldi. Filistin'den yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 254 kişinin yaralandığı belirtildi. Filistin medyası, saldırılar sonucu sivil altyapının ve çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü duyurdu. Enkaza dönen yerleşim yerlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

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Haber Merkezi AA
​İsrailin saldırdığı Gazze Şeridinde ölü sayısı 32ye yükseldi
İşgalci İsrail kasıtlı olarak sivilleri vurmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi. Bakanlık açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralı sayısının 254'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İSRAİL KASITLI OLARAK SİVİLLERİ VURUYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Kudra, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini aktardı.

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İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.

  • Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği; 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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