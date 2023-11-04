|
Dünya

İsrail'in saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısı 9 bin 488'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın" açıklamasında bulundu.

15:04 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:05 - 4/11/2023 Cumartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.


İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 261 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyleyen Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488'e çıktığını, en az 24 bin kişinin yaralandığını belirtti.


Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğuna dikkati çekti.


İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu aktaran Kudra, 1250'si çocuk, 2 bin 200 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.


Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik saldırılar

Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bugüne kadar 150 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 27 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurdu.


İsrail'in 105 sağlık kuruluşunu hedef aldığını belirten Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.


Kudra, Gazze'deki hastanelere gelen yaralıların durumunun kritik ve komplike olduğunu, hastanelerde tedaviye yönelik ekipmanın olmaması nedeniyle her gün çok sayıda yaralıyı kaybettiklerini vurguladı.


Filistinli yetkili, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindeki yaralıların Gazze'nin güneyine oradan da Refah Sınır Kapısı'na tahliyesini kasıtlı şekilde engellediğine dikkati çekti.


İsrail ordusunun dün Eş-Şifa Hastanesinin girişindeki ambulansları hedef aldığı, 13 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatan Kudra, "İşgal güçleri Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak için güneye doğru Şifa Hastanesi önündeki ambulans konvoyunu hedef aldı" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Zirvesi dönüşü önemli mesajlar: Netanyahu'yu sildik attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Zirvesi dönüşü önemli mesajlar: Netanyahu'yu sildik attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesi için gittiği Kazakistan dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan, ''Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık. Bu konudaki kararı İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yapacağımız görüşmelerle vereceğim. Oradaki havayı bir görelim'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'ne güveninin sarsıldığını belirterek, ''Avrupa Birliği yönetiminin çözüm planı nedir? Barış konferansında sadece İsrail’in yer alması ve onun söylediklerinin çözüm diye dayatılması mı? Filistin topraklarının İsrail tarafından tamamen işgaline zemin hazırlayıp Filistin’in varlığına fiilen son vermek mi?'' açıklamasında bulundu.

İngiliz The Economist'ten İsrail'in çocuk katliamına kılıf: Gazze'de normalden çok çocuk var
İngiliz The Economist'ten İsrail'in çocuk katliamına kılıf: Gazze'de normalden çok çocuk var

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana artarak devam eden vahşi saldırılarında Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı. Alçak saldırılar tüm dünyada lanetlenirken, İngiliz medyasından The Economist 'vahşeti meşrulaştırmak için skandal bir habere imza attı. "Neden Gazze'deki kurbanların çoğu çocuk" başlıklı grafik haberle adeta İsrail'in çocuk katliamına kılıf uydurdular. İsrail'in adının bile geçmediği haberde, Gazze’de İsrail tarafından öldürülen 10 bin civarındaki Filistinlinin yüzde 40’ının çocuk olmasının nedeni, 'doğum oranının yüksek olması nedeniyle çocuk nüfusunun çok fazla olmasına' bağlandı. The Economist'in skandal haberine tepki yağıyor.



#İsrail
#Gazze
#Gazze Sağlık Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti