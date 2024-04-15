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İsrail'in 'saldırıya hazırız' açıklamasına İran'dan yanıt: Saniyeler içinde cevap veririz

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısı sonrası İsrail Savaş Kabinesi toplandı. Toplantıdan 'saldırıya hazırız' mesajı verilirken İran kanadından söz konusu açıklamaya yanıt geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.

Hüseyin Berk
23:36 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:02 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz hafta İran'ın Şam'da yer alan konsolosluk binasını vurması sonrası, Tahran yönetiminden misilleme açıklamaları yapılmıştı. İran, cumartesi gece saatlerinde İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırısı başlattı.

Söz konusu saldırılar ABD ve İngiltere'nin savaş uçakları tarafından Irak ve Suriye üzerinde engellendi. İran Dışişleri Bakanlığı, saldırı öncesinde ABD'yi bilgilendirdiklerini de açıkladı.

İsrail'e ulaşan füzelerden bazıları Demir Kubbe'yi aşarak çeşitli noktalara düşse de sadece maddi zarara neden oldu.

İsrail'den yeni açıklama: Saldırıya hazırız

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısı sonrası İsrail Savaş Kabinesi toplandı. İsrail devlet televizyonu KAN yaptığı yayında, İsrail'in İran'a kontrol edebilmesine imkan verecek, karşılık veremeyeceği ve bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyeceği, cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planladığını duyurdu.

Toplantıdan 'saldırıya hazırız' mesajı verilirken İran kanadından söz konusu açıklamaya jet bir yanıt geldi.

İran'dan yanıt: Saniyeler içinde cevap veririz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.

Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak "stratejik hata" yaptığını ifade etti.

İran'ın bu sayede meşru müdafaa çerçevesinde askeri ve savunma kapasitesini ortaya koyduğunu söyleyen Bakıri,
"Siyonist rejimin, başka bir hata yapması durumunda 12 gününün kalmayacağını ve cevabın günler veya saatler değil saniyeler içinde verileceğini bilmesi gerekiyor."
dedi.
İran'ın her türlü ihtimale hazır olduğunu belirten Bakıri,
"Siyonistler ikinci hatayı yapmamalı çünkü İran'ın tepkisi daha sert, daha güçlü ve daha hızlı olacaktır."
ifadelerini kullandı.
#İsrail
#İran
#Ali Bakıri
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