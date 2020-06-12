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Dünya İsrailin Yafada Müslüman mezarlığını yıkması protesto edildi
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İsrail’in Yafa’da Müslüman mezarlığını yıkması protesto edildi

İsrail’e bağlı Tel Aviv Belediyesi’nin, tarihi Filistin kenti Yafa'daki Müslüman El-İs’af Mezarlığı'nı yıkması protesto edildi.

Haber Merkezi AA
Yafa'daki Müslüman El-İs’af Mezarlığı.
Yafa'daki Müslüman El-İs’af Mezarlığı.

Yafa’daki protesto gösterisi öncesi mezarlığın çevresindeki açık alanda cuma namazı için saf tutuldu. Namazı, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri kıldırdı.

  • İsrail’in, Filistinlileri Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırmalara dikkati çeken Şeyh Sabri, “Bu zulüm politikasını işgal devletinden başka kimse uygulamıyor. Biz buradan Müslümanlara Mescid-i Aksa’ya gitme çağrısında bulunuyoruz. Aynı şekilde koronavirüs öncesi olduğu gibi büyük sabah namazlarının da kılınmasına başlamak lazım.” dedi.

Şeyh Sabri, ayrıca, Tel Aviv Belediyesi’nin Yafa kentindeki Müslüman El-İs’af Mezarlığı’nı yıkmasını kınadığını ifade etti.

İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alandaki İsrail vatandaşı onlarca Filistinli, cuma namazı sonrası Yafa kent merkezine doğru yürüyüşe geçerek Müslüman mezarlığının yıkılmasını protesto etti.

Ne olmuştu?

Tel Aviv Belediyesi, 2018’de Nahum Goldmann Caddesi üzerinde bulunan bir binayı yıkarak yerine evsizler için sığınma evi yapmak istemişti.

  • Binanın temel kazılarında çok sayıda insan kemiğine rastlanmıştı.

Bunun üzerine Yafa sakinleri buranın bir Müslüman mezarlığı olduğunu belirterek kazı çalışmalarının durdurulması istemiyle mahkemeye başvurmuştu.

Tel Aviv Bölge Mahkemesi ocak ayında, kazıların durdurulması için yapılan başvuruyu reddederek, Müslüman mezarlığı üzerindeki inşaat çalışmalarına onay vermişti.

Tel Aviv Belediyesi, bu hafta başında söz konusu mezarlıkta kazı çalışmalarına yeniden başlamıştı.

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