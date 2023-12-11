İsrail’in yaralı zayiatı büyük

İşgalci güç İsrail’in Gazze’ye yönelik havadan, karadan ve denizden saldırıları devam ederken, Filistinli grupların direnişi karşısında verdiği kayıpları da artık saklayamayacak duruma geldi. Gazze’ye başlattığı karadan saldırılarda, asker kaybını gizlemeye çalışan işgalci güç artık bunda başarılı olamıyor. İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth’a göre, resmi rakamlarda 2 bin olarak belirtilen yaralı asker sayısı, hastane kayıtlarına göre 5 binden fazla. Gazetenin haberine göre, Gazze’de yaralanan askerlerin yüzde 60’ı elleri ve ayaklarından ciddi yaralanmalar karşısında ampüte edilmek zorunda kalındılar. Bu da yaralanan askerlerin Gazze’ye dönme imkanının olmadığını göz önüne serdi.

1 ölüye karşı 50 yaralı

İsrail medyasında verilen rakamlar, işgalci gücün her 1 ölüye karşılık 50 yaralı verdiğini gösteriyor. The Economist dergisinin daha önceki savaş alanlarından sağladığı verilere göre bu oran Vietnam savaşında 1’e karşı 3 veya 4 iken, ABD’nin Afganistan ve Irak işgallerinde 1’e karşı 10 oranında gerçekleşti. Bu verilere göre işgalci gücün Gazze’de verdiği zayiat oranı bir ordu için kabul edilemez rekor bir değeri gösteriyor. İşgalci gücün Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Limor Muria da, Yedioth Ahronot gazetesine verdiği demeçte “Bu daha önce görmediğimiz bir durum. Hastanelerimize gelen (askerlerin) yüzde 58’i el ve ayaklarından ağır yaralanmış durumda. Yüzde 12’sinde iç organ yaralanmaları söz konusu, yüzde 7’sinde önümüzdeki günlerde hızla artması beklediğimiz psikolojik rahatsızlıklar bulunuyor” diyerek verilen zayiatın içeriğini ortaya koydu. Geçen ay, İsrailli bir mezarlık işleri yetkilisi, sadece tek bir mezarlık bölgesinde son 48 saat içinde 50 askeri gömdükleri bilgisini paylaşmış ve açıklama derhal sümenaltı edilmişti.

10 günde 180 İsrail zırhlısı pert

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, son 10 günde Beyt Hanun’dan Han Yunus’a kadar İsrail’e ait 180’den fazla askeri aracın kısmen ya da tamamen imha edildiğini belirterek, “Bunlar düşman saflarında çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açtı” dedi. Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlere değinerek, “Netanyahu, Gallant ve savaş kabinesindeki diğerleri müzakereler olmadan esirleri geri alamayacaklar” dedi. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da dün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde 13 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu. Açıklamada, “Kassam mücahitleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Faluca bölgesinde sıfır mesafeden 13 Siyonist askeri öldürdü” denildi. Açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde düzenlenen bir başka operasyonda, Cibaliya kampının batısındaki binanın içinde saklanan bir İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı, askerlerin bazısının belirtildi. Tel ez-Zater bölgesinde İsrail’e ait bir tankın, yine Cibaliya’da iki askeri aracın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi. İslami Cihad’ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze’de içinde 13 İsrail askerinin olduğu evi patlayıcılarla yıktı. İşgalci güç ise dün Gazze Şeridi’nde devam eden kara harekatında ölen askerlerin sayısının 97’ye yükseldiğini açıkladı.







