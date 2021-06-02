İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Terör örgütü YPG/PKK Münbiç'te sivilleri vurmaya devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri 'zorunlu askerlik' adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı Münbiçlilerin örgüt karşıtı gösterileri büyüyerek sürüyor. Göstericiler, alıkonmaların son bulması, 'zorunlu askerlik' uygulamasının kaldırılması ve göstericilere ateş açan teröristlerin yargılanmasını talep ediyor. Protestocuları dağıtmak için ateş açan YPG/PKK'lı teröristler ise son iki günde halk hareketine katılan çok sayıda sivili alıkoydu.