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Dünya

İsrailli arama kurtarma ekibi depremde buldukları tarihi eseri İsrail'e kaçırdı: Türk Yahudi Toplumu’nun uyarısı sonrası iade edildi

Türkiye'ye Kahramanmaraş'taki depremde gönderilen İsrailli ZAKA arama kurtarma ekibi, yıkılan Antakya Sinagogu'ndan 'Ester Yazmaları' parşömenini yanlarında götürdüğü ortaya çıktı. Tarihi eser Türk Yahudi Toplumu'nun talebi üzerine İsrail'den geri alındı ve Antakya Sinagogu'nun tadilatının ardından yerine koyulacak. Arama kurtarma ekibi ise eserin 'koruma amacıyla' İsrail'e götürüldüğünü savundu.

15:24 . 19/02/2023 Pazar
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'Ester Yazmaları' Türk Yahudi Toplumu'nun uyarısından sonra iade edildi.

'Ester Yazmaları' Türk Yahudi Toplumu'nun uyarısından sonra iade edildi.

Ülkemizi sarsan deprem felaketlerinin ardından en çok hasar gören kentlerin başında gelen Hatay'da bulunan Antakya Sinagog'u da ağır hasar gördü. Arama kurtarma faaliyetlerini sinagog çevresinde gerçekleştiren İsrail ekibi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ekibin arasında Chabad örgütünün de yer aldığı ve sinagogdaki 600 ve 300 yıllık tevrat parşömenlerini şehirden kaçırdı.




YnetNews’in aktardığı habere göre; ülkemizde ismi açıklanmayan yaşlı bir adamın, asırlık Ester parşömenlerini güvenli bir yere taşımaları için ZAKA arama kurtarma ekibine teslim ettiği iddia edildi.



Depremde yıkılan sinagogdan çıkarıldı


6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından 10 ilimiz birden ciddi hasar gördü. Pek çok tarihi yapı yıkıldı. Bunların arasında, Hatay’da bulunan Antakya Sinagogu da bulunuyor. Ancak arama kurtarma faaliyetlerini sinagog çevresinde gerçekleştirdiği söylenen İsrail ekibi hakkında birtakım iddialar ortaya atıldı.



ZAKA yaşlı bir adamın verdiğini iddia etti

İsrail medyasında çıkan habere göre, ülkemizde ismi açıklanmayan yaşlı bir adam, asırlık Ester parşömenlerini güvenli bir yere taşımaları için ZAKA arama kurtarma ekibine teslim etti. Asırlık parşömenlerin ZAKA arama kurtarma ekibi lideri Haim Otmazgin’e teslim edildiği iddia ediliyor. İddiaya göre, yaşlı adamın, Otmazgin’e ’Topluluğumuzun başkanı trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı ve Suriye’ye de olan yakınlığımız sebebiyle parşömenlerin yanlış insanların eline geçmesinden çekiniyorum. Lütfen onları koruyun ve hatırlandığımızdan emin olun’ dediği ifade edildi.


Bahsi geçen iddiaların ve Ynet’in haberinin ardından, pek çok sosyal medya kullanıcısı iddialara tepki gösterdi.


Yahudi Toplumu'ndan açıklama


Olayın ardından Türkiye'deki Yahudi Toplumu da bir açıklama yaptı.


Yapılan açıklamada, tarihi el yazmalarının İsrail'den teslim alındığı ve Türkiye'deki hahambaşılıkta koruma altına alındığı dile getirildi.

#İsrail
#ZAKA
#Türkiye
1 saat önce
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İsrailli arama kurtarma ekibi depremde buldukları tarihi eseri İsrail'e kaçırdı: Türk Yahudi Toplumu’nun uyarısı sonrası iade edildi
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