İsrailli aşırı sağcı parlamenter Mecliste Arap partisi milletvekillerine hakaret etti

Cohen o anları kaydederek kendi sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaştığı videoda Cohen'in, Arap vekillerin çoğunlukta olduğu Ortak Liste Partisi'nden Offer Cassif'i ıslık çalarak ve bazı sesler çıkararak taciz ettiği, Cassif'in bu duruma tepki göstermesi üzerine,

"Onlara kendi dilinde konuştuğunda seni anlıyorlar. Onlara koyun gibi hitap etmelisin."