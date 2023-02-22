İsrailli aşırı sağcı parlamenter Mecliste Arap partisi milletvekillerine hakaret etti

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İsrail meclisi
İsrailli aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Almog Cohen, Meclisteki oturumda Arap vekillerin çoğunlukta olduğu Ortak Liste Partisi milletvekillerini "koyuna" benzeterek hakaret etti.
İsrail Meclisinde Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinin oylandığı pazartesi günkü oturumda, aşırı sağcı Cohen'in söylediği sözler tartışma yarattı.
Cohen'in milletvekili olduğu Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Itamar Ben-Gvir de fanatik Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme, Filistinlilere karşı silah çekme, evinden zorla çıkarılmak istenen Filistinlilerin evinin önünde çadır kurma gibi pek çok tartışmalı eyleme imza atmıştı.