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Dünya

İsrailli aşırı sağcı parlamenter Mecliste Arap partisi milletvekillerine hakaret etti

İsrail Meclisinde Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinin oylandığı pazartesi günkü oturumda, aşırı sağcı Cohen'in söylediği sözler tartışma yarattı. Milletvekili Almog Cohen, Meclisteki oturumda Arap vekillerin çoğunlukta olduğu Ortak Liste Partisi milletvekillerini "koyuna" benzeterek hakaret etti. Cohen, o anları kaydederek kendi sosyal medya hesabından yayımladı.

12:34 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
İsrail meclisi

İsrail meclisi

İsrailli aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Almog Cohen, Meclisteki oturumda Arap vekillerin çoğunlukta olduğu Ortak Liste Partisi milletvekillerini "koyuna" benzeterek hakaret etti.


İsrail Meclisinde Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinin oylandığı pazartesi günkü oturumda, aşırı sağcı Cohen'in söylediği sözler tartışma yarattı.


Cohen o anları kaydederek kendi sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaştığı videoda Cohen'in, Arap vekillerin çoğunlukta olduğu Ortak Liste Partisi'nden Offer Cassif'i ıslık çalarak ve bazı sesler çıkararak taciz ettiği, Cassif'in bu duruma tepki göstermesi üzerine,
"Onlara kendi dilinde konuştuğunda seni anlıyorlar. Onlara koyun gibi hitap etmelisin."
dediği görülüyor.

Bu sırada Ultra Ortodoks Partisi lideri Aryeh Deri'nin de Cohen ile gülüşmesi dikkati çekiyor. Daha sonra Ortak Liste Partisi'nden Arap milletvekili Ahmed Tıybi'yi hedef alan Cohen'in,
"(Tıybi) Bu, bir doktor ama ben ona köpeğimi bile emanet etmem."
ifadelerini kullandığı görülüyor.

Milletvekili Almog Cohen

'Bunlar koyun değerinde bile değiller insan değiller'

Olayın ardından İsrail basınına konuşan Cohen, Ortak Liste Partisi milletvekillerine ilişkin ifadeleri için özür dilemeyeceğini söyledi. Cohen,
"Bunlar terör destekçisi. Amacım onları rahatsız etmek, bunu ne şekilde yaparsam meşrudur."
dedi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yaptığı açıklamada daha da ileri giden Cohen,
"Bunlar hain. Belki söylediklerim uygunsuz olabilir ancak bunlar koyun değerinde bile değiller, insan değiller. Hayatlarını mahvedeceğim."
diye konuştu.
Milletvekili Ahmed et-Tıybi

Arap milletvekilinden tepki

Bunun üzerine Ortak Liste Partisi milletvekilleri, Cohen'e tepki gösterdi. Ortak Liste Milletvekili Tıybi, İsrail Meclis televizyonuna yaptığı açıklamada, Cohen'in tıknaz fiziğine işaret ederek
"Boynun yoksa, oksijen beynine yavaş gidiyor. İşte sorun burada.
" ifadelerini kullandı.

Tıybi ayrıca Cohen'in de içinde yer aldığı koalisyonun ortağı Likud Partili Meclis Başkanı Amir Ohana'ya
"Mecliste köpek gibi havlamanın ya da koyun gibi melemenin uygun olup olmadığını"
sordu.

Twitter Cohen'in şiddet içerikli paylaşımını silmişti

İsrail'de son seçimlerde güç kazanan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Milletvekili Almog Cohen, ocak ayında 10 Filistinlinin öldürüldüğü Cenin baskınının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Onları öldürmeye devam edin."
ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Cohen'in söz konusu paylaşımını
"platform kurallarına aykırı olduğu"
gerekçesiyle silmişti. Cohen, aynı şekilde Tel Aviv Üniversitesinde düzenlenen protesto sırasında bir öğrencinin taşıdığı Filistin bayrağını yırtmaya çalışmasıyla da gündeme gelmişti.

Cohen'in milletvekili olduğu Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Itamar Ben-Gvir de fanatik Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme, Filistinlilere karşı silah çekme, evinden zorla çıkarılmak istenen Filistinlilerin evinin önünde çadır kurma gibi pek çok tartışmalı eyleme imza atmıştı.


#Meclis
#İsrail
#Mescid-i Aksa
1 saat önce
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İsrailli aşırı sağcı parlamenter Mecliste Arap partisi milletvekillerine hakaret etti
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