İsrailli Bakan Ben Gvir bizzat işkencelere katıldı: Sadistliğini gösteriyor

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli tutuklunun en korkunç işkencelere ve kötü muameleye maruz bırakıldığı ifade edildi.
'İSRAİL ORDUSU AHLAKSIZ'
Uluslararası toplum, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletlere acil müdahale çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrail'in gözaltı tesislerine girmek ve işlenen ihlalleri araştırmak için komiteler oluşturulması" istendi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde yaşayan 5 çocuk babası Ubeyyat, İsrail'in 7 Ekim'den sonra Filistinlilere karşı başlattığı tutuklama dalgası sırasında gözaltına alınmıştı.
İsrail askeri yasaları uyarınca sanığın hakkındaki suçlamayı öğrenemeden demir parmaklıklar ardına gönderildiği "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapsedilen Ubeyyat, İsrail hapishanelerinde işkence altında geçirdiği 9 ayın ardından dün serbest bırakılmıştı.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.