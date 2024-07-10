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Dünya

İsrailli Bakan Ben Gvir bizzat işkencelere katıldı: Sadistliğini gösteriyor

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırımda 40 bine yakın Filistinliyi katletti. Gazze'deki zulmün aynısını Batı Şeria'da da devam ettiren katil İsrail, tutukladığı Filistinlilere eşi benzeri görülmemiş işkenceler uygularken, işkencelere İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı ortaya çıktı. Hamas skandala ilişkin açıklamalarda bulundu.

22:23 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:10 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in işkencelere katıldığı açıklandı.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in işkencelere katıldığı açıklandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli tutuklunun en korkunç işkencelere ve kötü muameleye maruz bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada,
"Serbest bırakılan tutukluların anlattıkları korkunç. Tutukluların vücutlarındaki izler de barbarca uygulamaları gözler önüne seriyor. Son olarak salıverildiklerinde gazeteci Muaz Amarne ​​​​​​​ve sporcu Muazzez Ubeyyat'ın durumları da alıkonma merkezleri ve hapishanelerde işlenen korkunç suçlar ile tehlikeli ihlalleri kanıtlıyor."
ifadelerine yer verildi.
İsrail'in "idari tutuklu" olarak 9 ay cezaevinde tuttuğu Filistinli Muazzez Ubeyyat'ın dün serbest bırakıldıktan sonra verdiği ifadelere değinilen açıklamada,
"Ben Gvir'in yapılan işkencelere bizzat katıldığına ilişkin Ubeyyat'ın verdiği ifade, İsrailli bakanın ve faşizme boğulmuş hükümet üyelerinin sadizm seviyesini doğruluyor"
denildi.

'İSRAİL ORDUSU AHLAKSIZ'

Açıklamada, Filistinli tutuklulara uygulanan kötü muamele ve işkencelerin
"İsrail'in tüm uluslararası sözleşme ve yasalar karşısında duvara tosladığını, İsrail'in ve ordusunun ahlaksız olduğunu teyit ettiği"
vurgulandı.

Uluslararası toplum, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletlere acil müdahale çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrail'in gözaltı tesislerine girmek ve işlenen ihlalleri araştırmak için komiteler oluşturulması" istendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde yaşayan 5 çocuk babası Ubeyyat, İsrail'in 7 Ekim'den sonra Filistinlilere karşı başlattığı tutuklama dalgası sırasında gözaltına alınmıştı.

İsrail askeri yasaları uyarınca sanığın hakkındaki suçlamayı öğrenemeden demir parmaklıklar ardına gönderildiği "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapsedilen Ubeyyat, İsrail hapishanelerinde işkence altında geçirdiği 9 ayın ardından dün serbest bırakılmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.



#İsrail
#Gazze
#Itamar Ben-Gvir
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