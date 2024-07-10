İsrailli Bakan Ben Gvir bizzat işkencelere katıldı: Sadistliğini gösteriyor

"Serbest bırakılan tutukluların anlattıkları korkunç. Tutukluların vücutlarındaki izler de barbarca uygulamaları gözler önüne seriyor. Son olarak salıverildiklerinde gazeteci Muaz Amarne ​​​​​​​ve sporcu Muazzez Ubeyyat'ın durumları da alıkonma merkezleri ve hapishanelerde işlenen korkunç suçlar ile tehlikeli ihlalleri kanıtlıyor."