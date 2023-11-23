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İsrailli Bakan Ben Gvir daha çok ölüm istiyor: Savaş devam etmezse hükümette yapacak işimiz yok

Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasını eleştiren İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, geçici insani ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi durumunda hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını söyledi.

07:55 - 23/11/2023 Perşembe
AA
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir

Ben Gvir, İsrail 14 televizyon kanalına konuştu.


Geçici insani ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi halinde hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını belirten Ben Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşın süreceğine dair açıklamasını duyduğunu ifade etti.


Bakan Ben Gvir, X platformundan daha önce yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasını eleştirmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, tüm hedeflerinin Hamas'ı yok etmek ve esirleri geri almak olduğunu, savaştan sonra da terörü destekleyen hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmeyeceği ve Gazze'nin İsrail'in geleceğinde bir tehdit oluşturmayacağını söylemişti.


Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşması


İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.


Esir takasının, Gazze'de 4 günlük insani ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir var.


İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.




#Ben Gvir
#İsrail
#Gazze
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