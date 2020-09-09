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Dünya İsrailli Bakan İki Körfez ülkesi daha yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştirecek
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İsrailli Bakan: İki Körfez ülkesi daha yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştirecek

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından iki Körfez ülkesinin daha bu yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağını söyledi. İsrail basınında sık sık Bahreyn ve Umman'ın da BAE gibi Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı yönünde haberler yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Eli Cohen
Eli Cohen

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından iki Körfez ülkesinin daha bu yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağını söyledi.

İKİ ÜLKE DAHA VAR

Cohen, İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, "BAE'nın ardından iki Körfez ülkesinin daha yıl sonunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu Körfez ülkelerinin hangileri olduğu hakkında bilgi vermeyen Cohen, "İran'a karşı güvenlik cephesi oluşturmak İsrail ile Afrika'daki Müslüman ülkeler ve Körfez ülkelerinin ortak çıkarı." değerlendirmesinde bulundu.

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BAHREYN VE UMMAN ÖNE ÇIKIYOR

İsrail basınında sık sık Bahreyn ve Umman'ın da BAE gibi Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı yönünde haberler yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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