İsrailli Bakan protestoculara yeterince sert davranmaması nedeniyle polis şefini görevden aldı

İsrailli Bakan, kitlesel gösterilerin ardından Tel Aviv polis şefini görevden aldı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gün boyu yoğun biçimde hükümet karşıtı protestolara sahne olan Tel Aviv'in polis şefini görevden aldı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, polis departmanında bazı üst düzey pozisyonlara yeni atamalar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, diğer bazı atamaların yanı sıra Tel Aviv Bölge Şefi olarak görev yapan Amichai Eshed'in Polis Eğitim Bölümü'nün başına getirildiği kaydedildi. Açıklamada, görev değişikliğinin nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Ben-Gvir polisi 'yeterince sert davranmamakla' suçluyor
Ben-Gvir’in, Tel Aviv polis şefi Eshed'in tutumundan rahatsız olduğu ve polise verdiği emirlerin yerine getirilmemesi düşüncesiyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.
Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi ile diğer sağ politikalarına karşı on binlerce İsraillinin katılımıyla yaklaşık 2 aydır kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor.
Muhalefetten Ben-Gvir'e tepki: Ülke tarihinde böyle bir rezalet görülmedi
Öte yandan İsrail'deki muhalefet liderleri, Ben-Gvir’in Tel Aviv polis şefi Eshed’i görevden alma kararına tepki gösterdi.
'Netanyahu'ya Ben-Gvir'i bugün görevden alması çağrısında bulunuyorum'
- "Polis şefi liderliğindeki polis memurları tam olarak yapmaları gereken şeyi yapıyorlar: Bağımsız hareket ediyorlar ve protestolara karşı siyasi talimatları kabul etmiyorlar. Netanyahu'ya, polisi ve hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırmadan önce Ben-Gvir’i bugün görevden alması çağrısında bulunuyorum."
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren kitlesel protestolar düzenleniyor.
Hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi ile diğer sağ politikalarına karşı on binlerce İsraillinin katılımıyla yaklaşık 2 aydır düzenli kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor.