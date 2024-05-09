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Dünya

İsrailli Bakan'dan skandal Refah isteği: Tamamen işgal edilsin

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in Refah'a kara saldırısına tepki göstermesinin ardından, Tel Aviv'in kara saldırısı başlattığı kenti “tamamen işgal etmesi” çağrısı yaptı.

14:46 - 9/05/2024 Perşembe
AA
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Biden'ın İsrail'in Refah'a kara saldırısına tepki veren sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.


İsrail'in “bağımsızlık savaşının henüz bitmediğini” öne süren Smotrich, 7 Ekim'den bu yana insanlık felaketine yol açtıkları Gazze'deki saldırıların devam etmesini ve zorla yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin de “tamamen işgal edilmesini” istedi.


Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Biden'ın sözlerine tepki olarak, “Hamas Biden'ı seviyor” ifadelerini kullanmıştı.


Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ben-Gvir'i “İsrail askerleri ve vatandaşlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle kabineden kovması” çağrısında bulunmuştu.



Biden'dan İsrail'e uyarı


Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetmişti.


Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" demişti.


İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.


#Biden
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#İsrail
#Refah
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