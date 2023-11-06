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Dünya

İsrailli büyükelçi sivilleri katlettiklerini açık açık itiraf etti

İşgalci katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında sivil ölümler yaşandığını itiraf eden İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, ölenlerden kaçının sivil, kaçının terörist olduğunu bilmediklerini ifade etti.

09:15 - 6/11/2023 Pazartesi
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Michael Herzog

Michael Herzog

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları şiddetli bir şekilde sürüyor.


Hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam eden İsrail ordusu ev, okul, hastane, cami, kilise demeden her yeri bombalıyor.


İsrail'in saldırılarında 4 bin 800'ü çocuk olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü.


İsrailli büyükelçiden itiraf gibi açıklama


İsrail'in Washington Büyükelçisi
Michael Herzog
, CBS News televizyon kanalının Face the Nation programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Muhabirin, "ABD'ye göre Gazze'nin kuzeyinde 400 bin kişi mahsur kalmış durumda. Binlerce Filistinli sivil kayıp var. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a göre 70'ten fazla Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı ve 30 ya da daha fazla gazeteci öldürüldü. ABD'nin istediği gibi ordunuz taktik değiştirecek mi?" sorusuna bu rakamlar konusunda kesin bir yorum yapamayacağı yanıtını verdi.


Herzog, rakamlara ilişkin, "Bu sayıları değerlendirirken çok dikkatli olacağım çünkü ne siz ne de ben bunların kaçının silahlı terörist, kaçının sivil olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.


"Her savaşta istenmeyen sonuçlar ve sivil zayiat olur" diyen Herzog, ateşkesin ancak Hamas tarafından esir alınanların serbest bırakılmasıyla mümkün olacağını söyledi.


"Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesi felaketin boyutlarını gösteriyor"


Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan Birleşmiş Milletler'in Filistin topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese ise İsrail'in başka bir ülkeyle değil, işgal altındaki topraklarda yaşayan bir halkla savaştığını ifade etti.


Albanese, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesinin yaşanan felaketin boyutlarını ortaya koyduğunu kaydetti.


Albanes, New York'taki BM Genel Merkezi'nde 25 Ekim’de yaptığı basın toplantısında, "Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir" ifadelerini kullanmıştı.




#Michael Herzog
#İsrail
#Gazze
38 dakika önce
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