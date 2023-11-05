Terör devleti İsrail Gazze katliamında Avrupalı paralı askerleri kullanıyor

Sudanlı araştırmacı-yazar Dr. Fatih Ali Hasaneyn, İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma ilişkin Gazze’nin sadece İsrail ile değil Amerika ve Avrupa’yla savaştığının altını çiziyor. Hasaneyn, “Bu savaş Amerika’nın üstündeki örtüyü çıkartmış oldu ve anladık ki Amerika adalete, özgürlüğe ve insan haklarına inanmıyor. Filistinliler çok basit imkanlarıyla büyük bir mücadele veriyor ve eninde sonunda Gazze bu savaşı kazanacak” diyor.