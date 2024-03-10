İsrailli din adamından kan donduran talimat: Tüm bebekleri öldürelim!

İsrail'de bir okulda görev yapan aşırı sağcı Haham Eliyahu Mali, Gazze'deki çocukları "yarının teröristleri" olarak niteleyerek İsrail ordusuna çocukları öldürme çağrısı yaptı. Yedioth Ahronot gazetesinin verdiği bilgiye göre, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Yafa kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Eliyahu, Gazze'deki herkesi öldürmenin Yahudilik inancına uygun olduğunu savunarak, "Yasalara göre tek bir ruh bile yaşamamalı çünkü bu Mitzvah (İsrail'i düşmanlarından kurtarmak ve işgal topraklarına yerleşmek) savaşıdır. Siz onları öldürmezseniz, onlar sizi öldürecek" dedi. Gazze'deki bebeklerin sorulması üzerine Haham Mali, "Aynı şey, bugün bir bebek, yarın bir savaşçı. Bugünün teröristleri, daha önce yaşamalarına izin verdiğiniz çocuklardır. Teröristleri yaratanlar aslında kadınlardır." diyerek, İsrail askerlerini Gazze'de çocuk ve kadınları öldürmeye teşvik etti.