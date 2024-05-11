İsrailli esir işgal ordusunun saldırısı nedeniyle öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in 1 ay önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan İsrailli esir 51 yaşındaki Nadav Popplewell'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yaralanan İsrailli esir hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan bir İsrailli esir daha hayatını kaybetti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, İsrail'in 1 ay önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan 51 yaşındaki İsrailli esir Nadav Popplewell'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Popplewell'in aynı zamanda İngiltere vatandaşı olduğu aktarıldı.
İsrail'in neden olduğu yıkım öldürdü
Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri yıkması ve hizmet dışı bırakması nedeniyle İsrailli esirin tıbbi bakım alamadığı için sağlık durumunun kötüleştiğini ve hayatını kaybettiğini ifade etti.