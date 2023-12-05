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Dünya

İsrailli gazete Tel Aviv yönetiminin Hamas'la ilgili yalanlarını tek tek çürüttü

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, yayımladığı analiz yazısında Hamas'a yönelik işkence iddialarının tamamen yalan olduğunu kaleme aldı. 'Gazze Kasabı' Netanyahu başta olmak üzere Tel Aviv yönetimi ve yandaş medyasının öne sürdüğü iddialarla ilgili gerçekleri bir bir aydınlattı.

16:20 - 5/12/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 16:22 - 5/12/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
İsrail gündemindeki iddiaları tek tek inceleyen Haaretz gerçekleri gün yüzüne çıkardı.
İsrail gündemindeki iddiaları tek tek inceleyen Haaretz gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Terörist İsrail'in Gazze'deki katliam ve işgali aralıksız sürerken bir yandan da medya aracılığıyla dünya çapında kirli bir algı operasyonu yürütüyor.

İsrailli üst düzey yetkililer ve Gazze Kasabı Netanyahu'nun bile sarf ettiği yalanları, İsrail'in en büyük gazetelerinden biri olan Haaretz yayınladığı analiz haberle tek tek ele aldı.


İsrail'in listesinde hamile kadın yok

Hamile bir kadına yapıldığı öne sürülen işkence iddialarına yönelik, Haaretz söz konusu saldırı sonrası İsrail’in paylaştığı hayatını kaybedenlerin listesinde hiçbir hamile kadının adının olmadığını belirtti.

Üstelik İsrailli yetkililer hamile kadının biri 6 biri 7 yaşındaki iki çocuğunun gözleri önünde öldürüldüğünü ifade etti. Ancak yine İsrail'in paylaştığı listede bir tane bile 6-7 yaşlarında çocuk olmadığı görüldü.

Sara Netanyahu'nun iddiası da yalanlandı

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a yazdığı mektupta hamile bir kadının Hamas tarafından esir alındığını ve esaret altındayken doğum yaptığını yazmıştı.

Haaretz bu bilgiyi de yalanladı. Hamileyken rehine alındığı iddia edilen kadın Taylandlı rehine Nathavaree Mulka'ydı ve kadın rehine alındığında hamile değildi.

Öte yandan First Lady Sara'nın mektubu 26 Kasım tarihliydi, Nathavaree Mulkan Taylandlılarla ilk listede serbest bırakılmıştı.

'40 çocuğun başı kesildi' iddiası: Çapraz ateşte kaldılar

Hamas'ın bebekleri öldürdüğü iddiasını da araştıran Haaretz, 7 Ekim'de Be'eri ölen tek çocuğun Mila Cohen olduğunu, polislerin başka bir çocuğun ölümü ile ilgili herhangi bir kanıt sunamadığını yazdı.

'40 çocuğun başının kesildiği' iddialarına da değinen İsrailli gazete, çocukların başlarının kesildiğini, idam edildiğine dair iddiaları da yalanladı. Haaretz'e göre, o gün toplamda 20 çocuk öldü ancak bu çocuklar bire bir öldürülmedi. Çocukların füzelerin düşmesi ya da çapraz ateşte kalmaları sonucunda hayatlarını kaybettiği belirtildi.



#İsrail
#Hamas
#Gazze
#Binyamin Netanyahu
#Haaretz
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