İsrailli gazeteci Gazze saldırılarının nedenini açıkladı: Seçim katliamı yapıldı
İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy, Gazze’deki katliamın nedeni olarak Kasım'daki erken seçimleri işaret etti. Levy’ye göre, Başbakan Yair Lapid, milliyetçi seçmene kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti ve tüm eski İsrail başbakanları gibi maço olduğunu göstermek istedi. Lapid’in görüştüğü eski Başbakan Netanyahu da katliama “Hükümete ve orduya tam destek veriyorum” sözleriyle destek oldu.
İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy, İsrail yönetiminin Gazze’de günlerdir sürdürdüğü katliamın arkasında siyasi sebeplerin yattığını söyleyerek yaklaşan erken seçimleri işaret etti.
Levy’ye göre, Başbakan Yair Lapid, kasım ayında yapılacak yeni bir seçim turu öncesinde ülkedeki milliyetçilere kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti. Lapid için “Tüm eski başbakanlar gibi maço olduğunu göstermek istiyor” diye konuşan İsrailli gazeteci, gerilimin arkasında yatan asıl sebebin seçimler olduğunu dile getirdi.
Öte yandan Başbakan Lapid, muhalefet lideri eski Başbakan Binyamin Netanyahu ile güvenlik meselelerine ilişkin değerlendirme yapmak üzere bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Netanyahu, “Hükümete ve orduya tam destek veriyorum” ifadesini kullandı.