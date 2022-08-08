İsrailli gazeteci Gazze saldırılarının nedenini açıkladı: Seçim katliamı yapıldı

İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy, İsrail yönetiminin Gazze’de günlerdir sürdürdüğü katliamın arkasında siyasi sebeplerin yattığını söyleyerek yaklaşan erken seçimleri işaret etti.

Levy’ye göre, Başbakan Yair Lapid, kasım ayında yapılacak yeni bir seçim turu öncesinde ülkedeki milliyetçilere kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti. Lapid için “Tüm eski başbakanlar gibi maço olduğunu göstermek istiyor” diye konuşan İsrailli gazeteci, gerilimin arkasında yatan asıl sebebin seçimler olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Başbakan Lapid, muhalefet lideri eski Başbakan Binyamin Netanyahu ile güvenlik meselelerine ilişkin değerlendirme yapmak üzere bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Netanyahu, “Hükümete ve orduya tam destek veriyorum” ifadesini kullandı.

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FOTOĞRAF 10 Berlin Filistinliler ve Arap Dernekleri Birliği tarafından Potsdamer Platz Meydanı’nda, \"Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı işlediği suçları kınama gösterisi\" düzenlendi.<br><br> Gösteride, Filistin bayrakları ve üzerinde \"Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi, Gazze ablukasını kaldırın\", \"Filistin'e özgürlük\", \"Gazze'yi bombalamaya son verin\", \"Filistinlilerin hayatı önemlidir\" ve \"Susmak şiddettir\" yazılı döviz ve pankartlar taşındı. Gösteriye katılan Maanes Al Abyad yaptığı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, \"Özellikle de Gazze'deki Filistinlilerle. Filistin halkı, İsrail’in barbarca saldırıları altında acı çekiyor. Şimdiye kadar çok sayıda kişi öldü, yüzlercesi de yaralandı. Dünya sadece seyrediyor ve parmağını kıpırdatmıyor.\" dedi.<br><br> Abyad, dünya toplumundan \"kurbanı ve celladı karıştırmamasını\" talep ettiklerini vurgulayarak, Filistinlilere, kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi, mültecilerin dönüşünün sağlanması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması haklarının verilmesini istediklerini kaydetti. İsmini vermek istemeyen bir gösterici de buraya Filistin’de yaşayan ailelerine cesaret vermek istedikleri için geldiğini belirterek, \"Ailelerimiz için üzülüyoruz. Onlar baskı altında. Avrupalı halkların gösterdiği çifte standardı kınıyoruz. Ukrayna için çok şey yaptılar ancak ülkemiz için bir şey yapmadılar. Aksine güçlü devlete yardım ediyorlar. İsrail’in çok silahı var. Çocuklar bedel ödüyor, bunu niye yaptıklarını bilmiyorum.” diye konuştu. Göstericiler yapılan konuşmalardan sonra dağıldı. Almanya'da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi yapıldı Almanya'da İsrail’in saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi yapıldı: Dünya parmağını kıpırdatmıyor Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail saldırısı altındaki Gazze ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteriye katılan Maanes Al Abyad yaptığı açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Filistin halkı, İsrail'in barbarca saldırıları altında acı çekiyor. Şimdiye kadar çok sayıda kişi öldü, yüzlercesi de yaralandı. Dünya sadece seyrediyor ve parmağını kıpırdatmıyor." dedi.



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