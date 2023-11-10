“Araplara insani yardım yapmak için fazla güvendik. Çünkü onlar fakirlermiş ve yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş, elektriğe ihtiyaçları varmış, yiyeceğe ve tatlı patatese ihtiyaçları varmış. Görünüşe göre hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sadece İsrail'e zarar vermek istiyorlar."