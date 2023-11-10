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İsrailli haham Meir Mazuz'dan skandal sözler: İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz

İsrailli haham ve siyasi lider Meir Mazuz, İsrail’in topyekün ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılmasına karşı çıkarak, “İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz” dedi.

22:39 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 22:45 - 10/11/2023 Cuma
AA
İsrailli haham ve siyasi lider Meir Mazuz açıklama yaptı.

İsrailli haham ve siyasi lider Meir Mazuz açıklama yaptı.

İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre
, İsrail’deki Sefarad Yahudilerinin önde gelen liderlerinden haham Mazuz, kurucusu olduğu bir Yahudi dini okulunda yaptığı haftalık sohbetinde Gazze’ye yönelik insani yardımlara tepki gösterdi.
Mazuz, ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye insani yardım ulaştırılması yönünde yaptığı çağrıya karşı çıkarak İsrail’in ABD’nin bu talebini reddetmesi gerektiğini savundu.
Yahudi din adamı,
"Biden'a şunu söylemeliyiz: Haklısın, insanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz. Ne yapacağız?"
ifadelerini kullandı.

İNSANİ KRİZLE ALAY ETTİ

Mazuz, İsrail ablukası altındaki Gazze halkının içinde bulunduğu insani krizle de alay ederek, şunları söyledi:

“Araplara insani yardım yapmak için fazla güvendik. Çünkü onlar fakirlermiş ve yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş, elektriğe ihtiyaçları varmış, yiyeceğe ve tatlı patatese ihtiyaçları varmış. Görünüşe göre hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sadece İsrail'e zarar vermek istiyorlar."

İSRAİLLİ HAHAM MEİR MAZUZ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Haham Mazuz, daha önce de İsrailli terörist Baruch Goldstein'ın 1994'te El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak yaptığı katliamı savunmuş, Goldstein'ın bu katliamı yaparak "çok büyük bir tehlikeyi önlediğini" iddia etmişti.

Fanatik görüşleriyle tanınan 78 yaşındaki haham Meir Mazuz, Sefarad Yahudileri tarafından kurulan aşırı dindar Şas Partisi’nin ruhani lideri sayılıyor.

İsrail’de 1984'ten bu yana çoğu iktidar koalisyonunun parçası olan Şas, Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin ortağı ve İsrail Meclisindeki 11 milletvekili ile şu an ülkenin en büyük dördüncü partisi durumunda.

İsrail Savunma Bakanı da daha önce benzer bir yorumda bulunmuştu.

Filistinlilere "hayvan" benzetmesi yapan İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant,
"İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz."
demişti.


#Gazze
#Haham Meir Mazoz
#İnsani yardım
#İsrail
26 dakika önce
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