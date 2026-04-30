İsrailli hesaplar Sumud Filosu'na 'kondom filosu' diyerek karalama kampanyası başlattı

İsrail işgalindeki Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan Küresel Sumud Filosu'na dün gece (29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan saatlerde) soykırımcı ordu tarafından baskın düzenlendi.

Uluslararası sularda gerçekleştirilen korsan saldırıya sınırında yaşandığı için 'acil müdahale yetkisi' bulunan Yunanistan seyirci kaldı. İsrail askerleri filodaki bazı teknelere çıkarak aktivistlerin bir kısmını esir aldı ve Aşdod Limanı'na götürdü.

SİYONİST HESAPLAR ALGI OPERASYONU BAŞLATTI

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı baskının ardından sosyal medyada da Siyonist hesaplar tarafından filoya yönelik karalama kampanyası başlatıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının resmî X hesabından paylaşılan bir tweet'te, işgal askerlerinin filo teknelerinde uyuşturucu ve kondom bulduğu iftirasında bulunuldu. Sumud Filosu'na "kondom filosu" diyen işgal bakanlığı, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için insani bir görev üstlenen gönüllüleri itibarsızlaştırmaya çalıştı.

İSRAİL YİNE 'MASUMU' OYNADI

Yine bakanlığın paylaştığı bir başka gönderide, alıkonularak Aşdod Limanı'na götürülen aktivistlerin "gayet rahat ve keyifli" olduğu iddia edilerek ne olduğu belirsiz bir video izletildi.

Görüntülerde birbirleriyle şakalaşan ve minderler üzerinde korkusuzca tavırlar sergileyen aktivistler için, "Kondom filosundaki yaklaşık 175 aktivist barışçıl bir şekilde Aşdod Limanı'na sevk ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Sumud Filosu, Gazze'deki ablukayı kırma misyonunun şiddet içermeyen bir aktivizm olduğunu en başında belirtmiş, sadece insani yardım için bölgeye ulaşma hedefleri olduğunu açıklamıştı. İsrail ise bu görüntüleri kullanarak kendilerini sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermeye çalıştı.

FİLODA SON DURUM

Yunanistan açıklarında İsrail tarafından saldırıya uğrayan Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistler işgalcilerin Aşdod Limanı'na kaçırıldı. Geriye kalan gönüllüler ise Gazze sularına doğru onurlu ilerleyişlerini sürdürüyor.

Saldırının Yunan kıyılarına olan yakınlığı ve son dönemde İsrail-GKRY-Yunanistan arasında gerçekleştirilen bir dizi anlaşma, filoya müdahalede Yunan ve Rumların "yardımı" olduğu iddiasını güçlendiriyor.







