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Dünya

İsrailli ırkçı bakandan geri adım: ‘Etnik temizlik’ dil sürçmesiymiş!

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Huvvara beldesinde “etnik temizlik” yapılması gerektiğini belirten İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ifadesinin “dil sürçmesi” olduğu söyleyerek geri adım attı. Açıklama, Amerikalı yetkililerin, Washington’u ziyaret etmesi beklenen Smotrich ile görüşmek istemediği iddialarının ardından geldi.

04:00 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Huvvara.

Huvvara.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin beldesi “Huvvara’nın yeryüzünden silinmesi gerektiği” yönündeki açıklamalarının “dil sürçmesi” olduğunu belirterek geri adım attı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Smotrich, pek çok ülkenin tepkisini çeken, Filistinlilere yönelik “etnik temizlik” yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarından geri adım attı.

‘Kelimeleri yanlış seçtim’

“Huvvara’nın yeryüzünden silinmesi gerektiği” yönündeki açıklamasının dil sürçmesi olduğunu ifade eden Smotrich, “Kelimeleri yanlış seçtim. Duygu yoğunluğu sırasında yapılmış açıklamalardı.” değerlendirmesinde bulundu. Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve evlerine yönelik saldırılarını ise “terör” olarak nitelendirmeyi kabul etmeyen Smotrich, “Bu, tehlikeli ulusal bir suç ancak terör değil” ifadesini kullandı.

Bezalel Smotrich.

ABD’den veto

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin “Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail Devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı.” ifadesini kullanmıştı. Smotrich’in bu açıklaması pek çok ülkenin tepkisini çekmişti. İsrail basınında 4 Mart’ta yer alan haberlerde de, Amerikalı yetkililerin, gelecek günlerde Washington’u ziyaret etmesi beklenen Smotrich ile görüşmek istemediği öne sürülmüştü.

Yerleşimciler terör estirmişti

İsrail güçlerinin 22 Şubat’ta işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus’a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Batı Şeria’nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat’ta yüzlerce Yahudi yerleşimci terörist, işgalci gücün gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı “toplu intikam” saldırıları düzenlemişti. Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.

İsrail, Netanyahu’ya karşı ayakta

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkan on binlerce kişi, gösterilerin dokuzuncu haftasında da sokaklara çıktı. Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde gösteri düzenleyen İsrailliler, protestoların dokuzuncu haftasında yine sokaklardaydı. Başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentlerde protestolar düzenlendi.


#Batı Şeria
#Etnik Temizlik
#İsrail
10 dakika önce
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İsrailli ırkçı bakandan geri adım: ‘Etnik temizlik’ dil sürçmesiymiş!
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