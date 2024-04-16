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Dünya

İsrailli yetkiliden İran açıklaması: Saldırı askeri tesislere olacak

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, İran'ın saldırısına, Tahran rejiminin askeri tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini ve bunun detaylarına savaş kabinesinin karar vereceğini söyledi.

20:23 - 16/04/2024 Salı
AA
İsrail'in Berlin Büyükelçisi, İran'ın askeri tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini belirtti.
İsrail'in Berlin Büyükelçisi, İran'ın askeri tesislerini hedef alarak karşılık vereceklerini belirtti.
Alman Welt TV'ye konuşan Prosor, İsrail'in sivil hedeflere saldırmayacağını belirtti. Prosor,
"Saldırı, askeri tesislere yönelik olacaktır. Buna tepki vermek zorundayız. Bu caydırıcılığın çok net olması bölge için de önemlidir."
ifadelerini kullandı.
İsrail'in karşılık verme kararlılığını vurgulayan ancak ayrıntı vermekten kaçınan Prosor,
"Ne zaman, nerede ve nasıl? Buna savaş kabinemiz karar verecek."
dedi.
Prosor, İsrail'in pozisyonunun anlaşılmasını ve müttefiklerinden daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep ederek,
"Her şeyden önce dostlarımız ABD, İngiltere ve Almanya'yı dinliyoruz. Ancak İran'ın, şu anda İsrail'e karşı provokasyon olmaksızın, İsrailli sivilleri öldürmek için herhangi bir şey yapmaksızın 300'den fazla füze ateşlediğini hatırlatmak isterim. Biz de buna karşılık vermek zorundayız."
diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İsrail'e yapacağı ziyareti de değerlendiren Prosor, Baerbock ve Avrupa'nın, Devrim Muhafızlarına karşı yaptırımlar uygulaması ve İran rejimiyle gerçekten mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.



#Almanya
#İran
#İsrail
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