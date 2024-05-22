İsraillileri yakalama talebi hukukun gereği

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mahkemeden, 7 Ekim'de İsrail'e yapılan saldırılar ve ardından Gazze'de yaşanan savaş nedeniyle Hamas lideri Yahya Sinvar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten tutuklama emri çıkarmasını istedi. Başsavcı ayrıca İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, El Kassam Tugayları liderlerinden Muhammed Diab İbrahim el Masri ve Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniye hakkında da tutuklama emri istediğini söyledi. Aylardır Gazze’de 35 binden fazla insanı katleden İsrail ile Hamas’ı aynı tutumla değerlendiren mahkemenin bu talebi ise tartışmalara yol açtı. İsrail'i, Gazze'de savaş ve soykırım suçu işlediğine dair 3 klasörlük delille Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) şikayet eden İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, “Katliam bütün dünyanın gözü önünde adeta canlı yayında yapılıyor. İsrailli yöneticilerin işlediği suçları bütün insanlar biliyor. Tüm dünya başkentlerinde İsrail bu nedenle protesto ediliyor. Buradan bakıldığında İsrailli yöneticiler hakkında yakalama talebinde bulunulması hukukun bir gereği. Buna karşılık Hamas yetkililerinin ne tür bir suç işledikleri, suçları hangi şahısların işlediği delilleriyle ortaya konulmuş değil. Bu bakımdan Hamas ile ilgili talebin hukuki dayanaklarına ilişkin şüphelerim var” değerlendirmesini yaptı. UCM’nin verdiği tutuklama kararının hukukun bir gereği olduğuna işaret eden Şamlı, “Bu karar Gazze’deki soykırımın durmasını da temin eder. Hukukçuların adaleti sağlamak için tehditlere boyun eğmemesi gerekiyor" dedi.