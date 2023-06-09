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Dünya

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) Haziran ayının ilk haftasına ilişkin yayımladığı Avrupa Havacılık Raporunda İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

09:49 . 9/06/2023 Cuma
AA
Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.

Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 1-7 Haziran tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Söz konusu rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1341 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve 1305 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi.

Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.



#İstanbul Havalimanı
#Eurocontrol
#Avrupa
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