​İstanbul’u Yunan toprağı gibi gösteren ABD’li haber kanalı özür diledi

Avrupalı gazetecilerin ırkçı açıklamaları dehşete düşürdü: Bunlar Suriyeli değil bunlar bizimki gibi arabalara binen Avrupalılar

Avrupalı gazeteciler, canlı yayında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, sarf ettikleri cümleler dehşete düşürdü. Kadın muhabir, 'Şimdi başlarına düşünülemez bir şey geldi ve bu gelişmekte olan bir üçüncü dünya ulusu değil, burası Avrupa.' derken bir diğeri ise, 'Mavi gözlü, sarı saçlı Avrupalı insanlar öldürülüyor' diyerek Avrupa dışındaki kişileri ikinci sınıf gördüklerini açıkça belli ettiler.