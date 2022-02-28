Amerikan CBS kanalı İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak gösterdi

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
Tüm dünyanın gündemi de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi. Yaşanan gelişmeleri haberleştiren Amerikan CBS News kanalı Türkiye'yi hedef alan bir harita paylaştı.
Türkiye’den geçen Rus gemileriyle ilgili haberinde, İstanbul'u Yunanistan'ın toprakları arasında gösterdi.
IRKÇI AÇIKLAMA
Kanal, geçtiğimiz günlerde de kullandığı dil ile tepkilere neden olmuştu. CBS muhabiri, Ukrayna'dan yaptığı canlı yayında, "Burası Irak ya da Afganistan gibi onlarca yıldır çatışmaların olduğu bir yer değil; burası nispeten medeni, nispeten Avrupalı bir şehir" ifadelerini kullanmıştı.