Dünya Amerikan CBS kanalı İstanbulu Yunanistan toprağı olarak gösterdi
AMERİKA

Amerikan CBS kanalı İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak gösterdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine yönelik haberinde, Amerikan CBS News kanalı bir skandala imza attı. İstanbul'u Yunanistan'ın toprağı olarak izleyicilerine aktardı. Türkiye topraklarını Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bir harita yayımladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amerikan CBS kanalı İstanbulu Yunanistan toprağı olarak gösterdi
CBS News'in haritası

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Tüm dünyanın gündemi de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi. Yaşanan gelişmeleri haberleştiren Amerikan CBS News kanalı Türkiye'yi hedef alan bir harita paylaştı.

TÜRK DEGS / TURK MAGS'ın Twitter hesabından aktarılan harita.
TÜRK DEGS / TURK MAGS'ın Twitter hesabından aktarılan harita.

Türkiye’den geçen Rus gemileriyle ilgili haberinde, İstanbul'u Yunanistan'ın toprakları arasında gösterdi.

IRKÇI AÇIKLAMA

Kanal, geçtiğimiz günlerde de kullandığı dil ile tepkilere neden olmuştu. CBS muhabiri, Ukrayna'dan yaptığı canlı yayında, "Burası Irak ya da Afganistan gibi onlarca yıldır çatışmaların olduğu bir yer değil; burası nispeten medeni, nispeten Avrupalı bir şehir" ifadelerini kullanmıştı.

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