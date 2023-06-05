İsveç Başbakanı Kristersson'dan NATO üyeliği mesajı: Tek karar merci Türkiye

İsveç Başbakanı Kristersson
Kristersson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Madrid'deki Başbakanlık Konutu Moncloa'da ikili görüşme yaptıktan sonra düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.
"Tek karar meci Türkiye'dir"
Kristersson, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in Türkiye'ye karşı yükümlülüklerinin hepsini yerine getirdiğini ifade etti.
Diğer yandan İspanya Başbakanı Sanchez de ülkesinin İsveç'in NATO'ya katılım sürecine verdiği desteği yineleyerek, "İsveç'in katılımının NATO'nun daha güçlü ve olası saldırılara karşı daha hazırlıklı olmasına yardımcı olacağını" ifade etti.
Sanchez ve Kristersson'un görüşmesinde Ukrayna-Rusya Savaşı, 2023'ün sonunda kabul edilmesi beklenen AB Göç ve Sığınma Paktı üzerindeki çalışmalar, AB'deki yeniden endüstrileşme ve yeşil enerji projeleri, yapay zeka gibi konuların da ele alındığı bildirildi.