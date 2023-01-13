Dünya İsveç Başbakanından PKK provokasyonuna sert tepki NATO üyeliğimize bir sabotaj
AVRUPA

İsveç Başbakanı'ndan PKK provokasyonuna sert tepki: NATO üyeliğimize bir sabotaj

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak provokasyona tepki gösterdi. Terör örgütü destekçilerinin yaptığı skandal eylemi, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı "sabotaj" olarak niteleyen Kristersson, "İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum. Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İsveç Başbakanından PKK provokasyonuna sert tepki: NATO üyeliğimize bir sabotaj
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

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'İSVEÇ'İN GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ BİR DURUM'

Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv)
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv)

'DEMOKRATİK YOLLA SEÇİLMİŞ BİR LİDER...'

"Bunu birkaç nedenden dolayı çok ciddiye alıyorum" diyen Kristersson, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" ifadesini kullandı.

Başbakan Kristersson, olayın Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin anlaşmalarını karmaşıklaştırabileceğini de vurguladı.

  • İsveç'te 1986 yılında Başbakan Olof Palme, 2003'te de Dışişleri Bakanı Anna Lindh suikasta uğramıştı.

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