İsveç basınında terör propagandası: Teröristlerin açıklamalarını manşete taşıdılar

İsveç'te PKK paçavralarıyla sokağa inen terör örgütü yandaşları, Erdoğan’ı simgeleyen bir kuklayı astı. Türkiye ve Erdoğan’ın hedef alındığı eylemi İsveç polisi ise seyretti.

Skandal görüntülere Türkiye'den sert karşılık verilirken İsveç'te yeni bir skandal yaşandı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, PKK'lı teröristlerin açıklamalarını manşetten verdi.

İSVEÇ BASININDA TERÖR PROPAGANDASI

Aftonbladet, provokasyonun hemen ardından PKK sözcülüğünü yapan bir sosyal medya hesabıyla iletişime geçti. Takma ismiyle gazeteye konuşan PKK destekçisi için "aktivist" ifadesini kullanan gazete, "ifade özgürlüğü" kisvesi altında PKK'nın sözcülüğünü üstlendi.

Alçak saldırıdan hafif bir protesto gösterisi gibiymiş gibi söz eden Aftonbladet, Twitter'daki terör örgütü sayfasını da paylaşmayı ihmal etmedi.

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