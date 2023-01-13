Dünya İsveç basınında terör propagandası Teröristlerin açıklamalarını manşete taşıdılar
AVRUPA

İsveç basınında terör propagandası: Teröristlerin açıklamalarını manşete taşıdılar

İsveç'te bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunun ardından yeni bir skandala imza atıldı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden bir olan Aftonbladet, PKK'lı teröristlerin açıklamalarını manşete taşıdı. PKK destekçisi için "aktivist" ifadesini kullanan gazete, "ifade özgürlüğü" kisvesi altında PKK'nın sözcülüğünü üstlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç basınında terör propagandası: Teröristlerin açıklamalarını manşete taşıdılar
Aftonbladet PKK'lı teröristlerin sözlerini manşete taşıdı.

İsveç'te PKK paçavralarıyla sokağa inen terör örgütü yandaşları, Erdoğan’ı simgeleyen bir kuklayı astı. Türkiye ve Erdoğan’ın hedef alındığı eylemi İsveç polisi ise seyretti.

Skandal görüntülere Türkiye'den sert karşılık verilirken İsveç'te yeni bir skandal yaşandı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, PKK'lı teröristlerin açıklamalarını manşetten verdi.

İSVEÇ BASININDA TERÖR PROPAGANDASI

Aftonbladet, provokasyonun hemen ardından PKK sözcülüğünü yapan bir sosyal medya hesabıyla iletişime geçti. Takma ismiyle gazeteye konuşan PKK destekçisi için "aktivist" ifadesini kullanan gazete, "ifade özgürlüğü" kisvesi altında PKK'nın sözcülüğünü üstlendi.

Alçak saldırıdan hafif bir protesto gösterisi gibiymiş gibi söz eden Aftonbladet, Twitter'daki terör örgütü sayfasını da paylaşmayı ihmal etmedi.

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