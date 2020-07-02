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Dünya İsveç Dışişleri Bakanı Linde İsraile baskı sürdürülmeli
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde: İsrail'e baskı sürdürülmeli

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarını ilhak girişimini engellemek için uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Riskin devam ettiğini aktaran Linde, ''İlhak uluslararası hukuka aykırıyken iki devletli bir çözüm tehlikeye girecektir. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar dönülmez bir noktaya da gelebilir. Bu yüzden Avrupa Birliği ve İsveç, ilhak riski olduğu sürece İsrail'e baskıyı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İsveç Dışişleri Bakanı Linde
İsveç Dışişleri Bakanı Linde

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1 Temmuz'dan itibaren ilan etmeyi planladığı ancak ertelediği ilhak girişimiyle ilgili açıklamada bulundu.

İsrail'in daha önceden Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak girişiminin uluslararası baskı sonucu engellendiğine dikkati çeken Linde, uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Riskin devam ettiğini aktaran Linde, şu ifadeleri kullandı:

  • ''İlhak uluslararası hukuka aykırıyken iki devletli bir çözüm tehlikeye girecektir. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar dönülmez bir noktaya da gelebilir. Bu yüzden Avrupa Birliği ve İsveç, ilhak riski olduğu sürece İsrail'e baskıyı sürdürecek.''

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İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu

  • ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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