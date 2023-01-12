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AVRUPA

İsveç Dışişleri Bakanından terör örgütü PKK/YPG destekçilerine tepki: Seçilmiş başkana yapılanlar iğrenç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küstah eylemlerine tepki gösterdi. Billström, "Halk tarafından seçilmiş bir başkanı belediye binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç." dedi.

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Haber Merkezi İHA
İsveç Dışişleri Bakanından terör örgütü PKK/YPG destekçilerine tepki: Seçilmiş başkana yapılanlar iğrenç
Tobias Billström.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç’te Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küstah eylemlerine devam ediyor.

Başkent Stockholm’deki tarihi belediye binası önünde toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almasına İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"İĞRENÇ"

Hükümetin siyasi konularda tartışmaları desteklediğini fakat siyasi temsilcilere yönelik tehdit ve nefret söylemlerinden uzak durduğunu ileri süren Billström, “Halk tarafından seçilmiş bir başkanı belediye binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç” dedi.

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Ne olmuştu?

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz sene şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası onlarca yıldır devam eden tarafsızlıklarına son vererek NATO’ya katılım için başvuruda bulunmuştu.

Türkiye ise, terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmasını istediği Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerini veto etmişti.

Geçtiğimiz sene haziran ayında NATO zirvesi öncesi Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında Üçlü Muhtıra imzalamış ve söz konusu ülkeler terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmayı taahhüt etmişti.

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